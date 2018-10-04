Мексика будет сотрудничать с США по вопросам миграции

Мексика будет развивать сотрудничество с США, в том числе по вопросам миграции. Как передаёт ТАСС, об этом в среду заявил избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы нацелены на продолжение сотрудничества [с США] и повышение уровня жизни в Мексики и странах Центральной Америки для содействия решению вопросов миграции", - приводит слова Обрадора агентство Reuters.

Ранее президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter отметил, что разговор с избранным президентом Мексики нес позитивный характер.

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