Пенс призвал Google прекратить разработку поисковика Dragonfly для Китая

Компания Google должна прекратить разработку поискового приложения Dragonfly ("Стрекоза"), ориентированного на китайский рынок и накладывающего ограничения на возможности поиска, заявил в четверг вице-президент США Майк Пенс, передает РИА Новости.

"Google должна немедленно прекратить разработку приложения Dragonfly, которое укрепит цензуру Коммунистической партии (Китая) и поставит под угрозу конфиденциальность данных китайских клиентов", - сказал он в институте Хадсона.

Ранее сообщалось, что корпорация планирует запустить в КНР проект по созданию подцензурной версии поисковика под названием "Стрекоза" (Dragonfly). Предполагается, что китайский Google будет блокировать сайты и поисковые запросы согласно политике местных властей.

Восемь лет назад Google ушла с китайского рынка именно из-за политических аспектов, в частности, из-за цензуры.

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