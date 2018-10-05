Аэропорт имени Кеннеди в Нью-Йорке модернизируют за $13 млрд

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке (JFK) решено модернизировать за $13 млрд, в том числе путем строительства двух дополнительных терминалов для международных рейсов. Проект планируется завершить в 2025 году, сообщил в четверг губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, передает ТАСС.

Согласно информации, размещенной на сайте губернатора, проект предусматривает модернизацию системы безопасности, оптимизацию подъездных дорог, более централизованную схему следования в аэропорт наземным общественным транспортом. Два новых терминала вдобавок к имеющимся восьми призваны "увеличить пассажиропоток воздушной гавани на минимум 15 млн пассажиров в год".

"Пока наше руководство в Вашингтоне говорит об инвестициях в инфраструктуру, мы на самом деле занимаемся этим на исторически высоком уровне, так как превращение аэропорта имени Джона Кеннеди в транспортный узел 21-го века обеспечит сохранение Нью-Йорка в качестве ворот [американского] народа в мир", - отметил Куомо, являющийся одним из убежденных критиков администрации президента США Дональда Трампа. По словам губернатора, 90% расходов на реализацию проекта планируется получить от частного капитала.

Управление воздушных и морских портов штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси рассчитывает на то, что к 2035 году обновленная воздушная гавань сможет довести пассажиропоток до 80 млн человек в год по сравнению с около 60 млн в 2017 году.

Претензии к аэропорту имени Джона Кеннеди известны: каждый четвертый рейс задерживается, наблюдаются регулярные длинные очереди на досмотр багажа, постоянные транспортные пробки на подъездах. Как обращает внимание газета The New York Times, JFK в рейтинге потребительского удовлетворения занимает лишь 14-ю строку среди 24 крупнейших воздушных ворот США.

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