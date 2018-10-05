Трамп считает, что Китай еще не готов к двусторонней торговой сделке

Китай еще не готов к заключению торгового соглашения с США, Вашингтон и Пекин проведут переговоры позднее. С таким утверждением выступил в четверг президент США Дональд Трамп перед своими сторонниками в городе Рочестер (штат Миннесота). Его выступление транслировали американские новостные телекомпании, передает ТАСС.

"Китай, они хотят заключить [торговую] сделку, а я говорю, что они еще не готовы <...>, так что поговорим позже", - отметил Трамп. Он также подчеркнул, что деньги, полученные от пошлин на китайские товары, пойдут на здравоохранение. При этом американский лидер в очередной раз заявил о своих хороших личных отношениях с председателем КНР Си Цзиньпином.

15 июня этого года Трамп объявил, что в связи с кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике, Вашингтон введет 25-процентные пошлины на импортируемые из этой страны товары на сумму $50 млрд. Власти КНР незамедлительно ответили адекватными тарифами применительно к аналогичной стоимости импортируемой американской продукции. Впоследствии как Вашингтон, так и Пекин неоднократно вводили взаимные импортные пошлины, что привело к серьезной напряженности в отношениях двух государств.

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