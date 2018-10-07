Помпео обсудил с Ким Чен Ыном возможность второго саммита КНДР-США

7 октября 2018 16:52 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что обсудил с лидером КНДР Ким Чен Ыном организацию саммита КНДР-США, время и место еще будут обсуждаться, передает РИА Новости.

"Помпео заявил, что провел обмен мнениями с Ким Чен Ыном относительно проведения второго саммита КНДР-США в ближайшее время. Стороны договорились продолжить обсуждение с целью определить точное место и время для проведения саммита", — говорится в сообщении администрации президента Южной Кореи.

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