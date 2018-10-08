Ракета Falcon 9 с аргентинским спутником стартовала из Калифорнии

Ракета-носитель Falcon 9 с аргентинским спутником SAOCOM-1A стартовала в воскресенье с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния). Пуск состоялся в 22:21 по времени восточного побережья США. Трансляция запуска ведется на сайте разработчика носителя американской компании SpaceX.

"Нижняя ступень отделилась. Полет проходит успешно", - сообщили в компании.

Спутник SAOCOM-1A принадлежит Аргентинскому космическому агентству и предназначается для радиолокационного наблюдения за Землей. Получаемая с этого аппарата информация будет использоваться службами спасения и метеорологами. Спутник пригоден для мониторинга состояния окружающей среды, в том числе для замера уровня влажности почвы в том или ином районе. В данной исследовательской программе также участвует космическое агентство Италии.

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