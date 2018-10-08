Первая ступень ракеты Falcon X успешно вернулась на космодром

Первая ступень ракеты Falcon 9 вернулась на космодром в Калифорнии, сообщает Интерфакс со ссылкой на SpaceX.

Запуск ракеты состоялся с космодрома "Ванденберг" в Калифорнии в понедельник в 05:21 по московскому времени.

В 05:30 первая ступень ракеты Falcon X успешно вернулась на место запуска в Калифорнии.

Ранее первая ступень возвращалась на радиоуправляемую платформу в Тихом океане, а также - на мыс Канаверал.

Block 5 - принципиально новая разработка Space X. Предполагается, что ступень можно будет использовать не менее 100 раз, при этом ремонта она будет требовать не чаще, чем после каждого десятого полета. Это должно существенно снизить стоимость запусков.

До сих пор Space X использовала один и тот же разгонный блок не более двух раз, при этом на подготовку к повторному старту уходило много времени. Согласно планам компании, в будущем на это должно требоваться не больше суток.

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