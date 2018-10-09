Трамп не будет увольнять замгенпрокурора США Розенстайна

9 октября 2018 05:31 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него хорошие отношения с первым заместителем министра юстиции и генерального прокурора Родом Розенстайном, о возможном увольнении которого сообщали ранее американские СМИ. Как передаёт ТАСС, об этом президент США сказал журналистам перед совместным полетом с Розенстайном на конференцию начальников полиции в штате Флорида, сообщает в понедельник пресс-служба Белого дома.

"У меня очень хорошие отношения с ним [Розенстайном]", - заявил президент. На вопрос о том, собирается ли он увольнять Розенстайна, Трамп ответил отрицательно.

В конце сентября газета The New York Times со ссылкой на свои источники сообщила, что Род Розенстайн мог тайно записывать беседы с президентом Дональдом Трампом в Белом доме, а также в конфиденциальном порядке высказывал идею отстранения главы государства от власти за профессиональную непригодность. Впоследствии СМИ сообщали, что Розенстайн будет отправлен или сам подаст в отставку.

Род Розенстайн является первым заместителем генерального прокурора и министра юстиции страны. С апреля 2017 года его назначили куратором расследования предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы.

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