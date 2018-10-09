Новым постпредом США при ООН может стать бывшая советница Трампа - СМИ

Пост постоянного представителя США при ООН, который с конца года станет вакантным из-за ухода Никки Хейли, может занять бывший советник президента США Дональда Трампа Дина Пауэлл, передает ТАСС.

Об этом сообщило во вторник информационное агентство Bloomberg со ссылкой на двух осведомленных лиц.

45-летняя Пауэлл, американка египетского происхождения, занимавшая в 2005-2007 годах пост помощника госсекретаря по вопросам образования и культуры в администрации президента Джорджа Буша - младшего, в 2017-2018 годах занимала пост заместителя помощника президента США по вопросам стратегии, а в нынешнем году заняла пост в руководстве инвестиционного банка Goldman Sachs Group.

Никки Хейли, занимавшая с января 2017 года пост постоянного представителя США при ООН, ранее во вторник объявила о своей отставке и покинет пост в январе будущего года.

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