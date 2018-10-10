Умер миллиардер Алекс Спанос

10 октября 2018 05:11 (UTC+04:00)

Американский девелопер, миллиардер и филантроп Алекс Спанос умер на 96-м году жизни во вторник. Об этом, как передает ТАСС, сообщает газета The San Diego Union-Tribune со ссылкой на заявление команды по американскому футболу Los Angeles Chargers, которую Спанос приобрел в 1984 году.

"У нас нет слов, которые могут адекватно выразить наше горе, связанное с его смертью", - говорится в сообщении команды. "Мы будем продолжать чтить его наследие, посвящая себя изменению жизни общества и всей нашей страны." Алекс Спанос был ярким представителем понятия "американской мечты": начиная с разнорабочего в ресторане своего отца-иммигранта из Греции, в 27 лет он одолжил деньги в банке и открыл собственный ресторанный бизнес, который спустя пять лет принес ему первый миллион. В 1960 году Спанос основал девелоперскую компанию A. G. Spanos Construction Co., а в 2005 году занял 320 место в списке журнала Forbes среди 400 самых богатых американцев с состоянием в $1,1 млрд. В 2018 году издание оценило состояние Спаноса и его семьи в $2.4 млрд.

Супруга Алекса Спаноса Фэй скончалась в августе этого года в возрасте 92 лет. В 1994 году миллиардер передал управление семейным бизнесом своим четырем детям из-за развивающейся деменции.

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