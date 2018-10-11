Tesla близка к покупке за $145 млн участка земли под завод в Шанхае - СМИ

11 октября 2018 03:25 (UTC+04:00)

Компания Tesla находится в процессе приобретения участка земли в Китае для своего первого за пределами США предприятия по производству электромобилей. Об этом сообщило в среду со ссылкой на источники агентство Bloomberg, передает ТАСС.

По его данным, Tesla - единственный участник аукциона на право приобрести участок земли в Шанхае за $145 млн. Власти этого города примут решение предоставить такое право американской компании до конца октября. Официально вся информация об аукционе засекречена, уточнило агентство.

В настоящее время единственное производство электромобилей Tesla расположено во Фримонте (штат Калифорния), а аккумуляторов - в Рино (штат Невада). 10 июля компания подписала в Шанхае соглашение о строительстве завода по производству электромобилей в Китае, который будет расположен в городском районе Линьган недалеко от порта Яншань.

По данным газеты "Ди и цайцзин жибао", Tesla инвестирует в строительство предприятия с годовым объемом производства до 500 тыс. автомобилей. Проект предполагает вложение средств не только в производство, но также в разработку и дальнейшее продвижение продукции на местном рынке.

Компания Tesla основана Илоном Маском в 2003 году. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже также стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Индекс Dow Jones упал на 3% на фоне повышения доходности гособлигаций США
Бизнес 01:38
Ураган "Майкл" достиг побережья Флориды
США 10 октября 22:51
Индия скоро узнает о мерах США за покупку С-400 у РФ - Трамп
США 10 октября 21:52
В китайском Шанхае планируется открыть торговые и винные дома Азербайджана
Бизнес 10 октября 20:27
СМИ назвали возможные время и место встречи Путина и Трампа
Россия 10 октября 20:03
Россия призвала США начать мирное урегулирование в Афганистане
Россия 10 октября 18:55
Лента новостей
Глава Узбекистана дал поручения по развитию рынка капитала
Узбекистан 03:44
Президент Ильхам Алиев: Баку – один из самых красивых городов мира, и мы не можем уродовать наш город ради чьей-то алчности
Общество 03:11
Еще три землетрясения произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи (ОБНОВЛЕНО)
Другие страны 02:42
Могерини считает, что "мир бы рухнул" без Евросоюза
Европа 02:39
В Индии около 300 тысяч человек эвакуировали из-за угрозы циклона
Другие страны 02:31
Индекс Dow Jones упал на 3% на фоне повышения доходности гособлигаций США
Бизнес 01:38
Первый вице-президент Мехрибан Алиева присутствовала на концерте «Хора Турецкого» в Центре Гейдара Алиева (ФОТО)
Общество 01:30
Европарламент проголосовал за запрет одноразовой посуды в ЕС
Европа 00:28
Глава MITC встретился с главным операционным директором Veon
Узбекистан 10 октября 23:51