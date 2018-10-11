Enbridge остановила прокачку по газопроводу в Канаде и США из-за взрыва

11 октября 2018 07:04 (UTC+04:00)

Предприятие Enbridge из-за взрыва остановило прокачку газа по трубопроводу, снабжающему газом потребителей Британской Колумбии в Канаде и штата Вашингтон в США, сообщила компания. Остановка уже вызвала перебои на ряде перерабатывающих заводов в США, передает РИА Новости.

В настоящее время Enbridge не готова давать прогнозы о возможной дате возобновления поставок.

Royal Dutch Shell заявила, что закрывает подразделения на перерабатывающем заводе Puget Sound в районе Сиэтла в США из-за взрыва на газопроводе. Кроме того, агентство Блумберг сообщило о закрытии завода Phillips 66 в штате Вашингтон.

По данным компании Fortis, остановка прокачки может затронуть около 700 тысяч ее потребителей в Ванкувере и других районах на западе Канады. Компания уже обратилась с просьбой об экономии газа.

Аналогичное предупреждение сделала и компания Puget Sound Energy, обратившись с просьбой к 750 тысячам потребителей в штате Вашингтон уменьшить температуру на термостатах в своих домах и ограничить потребление горячей воды.

Взрыв на трубопроводе на западе Канады произошел в среду около 17.30 по местному времени (3.30 мск). Причина взрыва пока не известна. Полиция эвакуировала жителей близлежащих поселений в качестве меры предосторожности, позже им было разрешено вернуться в свои дома. При взрыве никто не пострадал.

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