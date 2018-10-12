Трамп: освобожденный турецким судом американский пастор возвращается в США

Освобожденный турецким судом американский пастор Эндрю Брансон возвращается в США, сообщил в пятницу американский президент Дональд Трамп, передает ТАСС.

"Пастор Брансон только что освобожден, он скоро будет дома", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

В то же время адвокат, представляющий интересы семьи пастора, сообщил агентству Reuters, что Брансон был освобожден из-под домашнего ареста и сразу после этого вылетел на самолете в США.

Отметим, что сегодня в суде по тяжким преступлениям в турецкой провинции Измир завершились слушания по делу американского пастора Эндрю Брансона.

Отметим, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя арест американского пастора Брансона, сказал, что США должны уважать турецкое правосудие.

Президент Эрдоган отметил, что Турция является демократической и суверенной республикой, и никто не вправе вмешиваться в дела правоохранительных органов страны.

Отметим, что ранее Исмаил Халавурт, адвокат осужденного в Турции американского пастора Эндрю Брансона, обратился в Конституционный суд страны.

Сообщается, что ранее Халавурт обратился в Суд по тяжким преступлениям для отмены решения о домашнем аресте Брансона.

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп пообещал ввести против Турции "большие санкции" за задержание американского пастора Эндрю Брансона, который обвиняется в пособничестве попытке переворота в Турции в 2016 году.

"США наложат большие санкции на Турцию за долговременное задержание пастора Эндрю Брансона, замечательного христианина, семьянина и великолепного человека. Он очень страдает. Этот невиновный верующий человек должен быть освобожден немедленно!" - написал Трамп в Twitter.

Отметим, что суд в турецкой провинции Измир постановил ранее перевести под домашний арест американского пастора Эндрю Брансона.

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