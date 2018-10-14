В США легкомоторный самолет с тремя пассажирами упал в Атлантический океан

Легкомоторный самолет с тремя пассажирами на борту упал в Атлантический океан на юге американского штата Нью-Йорк. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает издание New York Post со ссылкой на сотрудников береговой охраны.

Сообщается, что инцидент произошел в субботу днем. По данным издания, самолет Piper PA-34 вылетел из Коннектикута и упал в воду в приблизительно 1,5 километрах от побережья острова Лонг-Айленд.

По словам сотрудника береговой охраны, к вечеру субботу были обнаружены обломки самолета и тело одного из пассажиров.

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