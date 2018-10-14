В США легкомоторный самолет с тремя пассажирами упал в Атлантический океан

14 октября 2018 06:15 (UTC+04:00)

Легкомоторный самолет с тремя пассажирами на борту упал в Атлантический океан на юге американского штата Нью-Йорк. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает издание New York Post со ссылкой на сотрудников береговой охраны.

Сообщается, что инцидент произошел в субботу днем. По данным издания, самолет Piper PA-34 вылетел из Коннектикута и упал в воду в приблизительно 1,5 километрах от побережья острова Лонг-Айленд.

По словам сотрудника береговой охраны, к вечеру субботу были обнаружены обломки самолета и тело одного из пассажиров.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Google презентовала новые смартфон, планшет и дисплей
В мире 9 октября 20:09
Казахстан проведет два крупных мероприятия в рамках ООН
Казахстан 8 октября 12:39
В Нью-Йорке в результате ДТП с участием лимузина погибли 20 человек
США 7 октября 19:59
Аэропорт имени Кеннеди в Нью-Йорке модернизируют за $13 млрд
США 5 октября 05:18
Представитель Таджикистана призвал ООН координировать борьбу с экстремизмом
Таджикистан 3 октября 17:47
Премьер Грузии: отношения с США при президенте Трампе перешли на более высокий уровень
Грузия 3 октября 12:52
Лента новостей
Число жертв взрыва на нефтепроводе в Нигерии выросло до 24 человек
Другие страны 06:05
В США бутылка французского вина 1945 года ушла с молотка за $558 тысяч
Европа 06:03
Число жертв обрушения здания на севере Мексики выросло до восьми
Другие страны 04:20
Telegram устранил причины сбоя в работе мессенджера (ОБНОВЛЕНО)
Другие страны 03:12
Сборная Нидерландов по футболу разгромила команду Германии в матче Лиги наций
Европа 01:22
Министр финансов Южной Кореи попросил МВФ помочь КНДР в проведении реформ
Другие страны 01:15
Главными темами встречи МВФ и Всемирного банка стали торговые конфликты и финансовые риски
Бизнес 00:06
Столкновения между армянскими болельщиками и полицией произошли в Ереване (ФОТО)
Армения 13 октября 23:42
Сын Михаэля Шумахера стал чемпионом "Формулы-3"
Другие страны 13 октября 23:15