Глава NASA: Отношения США и РФ в космосе останутся прочными, несмотря на разногласия

14 октября 2018 22:39 (UTC+04:00)

Сотрудничество США и РФ в космической сфере будут оставаться прочным, несмотря на политические разногласия двух стран. Об этом, как передает ТАСС, написал в воскресенье на своей странице в Twitter директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн.

"Я недавно провел пресс-конференцию в Москве по поводу аварии при запуске "Союза" и нашего сотрудничества с Россией в сфере освоения космоса. Несмотря на наши политические разногласия, наши отношения с Россией в космосе будут оставаться прочными", - заявил он.

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