В Техасе при стрельбе пострадали два ребенка и двое взрослых

15 октября 2018 07:19 (UTC+04:00)

Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в городе Форт-Уэрт, штат Техас, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Fort Worth Star-Telegram.

По данным издания, стрельба произошла у магазина, злоумышленник стрелял из машины. Полицейские прибыли на место в 17.39 по местному времени.

Как сообщает издание, пострадали два трехлетних ребенка и двое взрослых в возрасте 19 и 20 лет, один из них получил серьезные ранения. Всех пострадавших доставили в больницы.

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