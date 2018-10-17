Глава Amazon заявил, что его компания не откажется от сотрудничества с Пентагоном

Американская корпорация Amazon не будет следовать примеру тех технологических компаний, которые отказываются от участия в проектах Пентагона, и не станет избегать сотрудничества с оборонным ведомством. Как передаёт ТАСС об этом заявил гендиректор Amazon Джефф Безос, фрагменты выступления которого передает во вторник телеканал Fox News.

"Если крупные технологические компании будут поворачиваться спиной к министерству обороны США, то эта страна попадет в беду", - сказал он, выступая на конференции в Сан-Франциско (штат Калифорния). "Мы продолжим поддерживать минобороны", - добавил Безос, который, по данным журнала Forbes, является богатейшим человеком в мире.

Amazon в настоящее время участвует в тендере на заключение с Пентагоном 10-летнего контракта стоимостью около $10 млрд о предоставлении ведомству услуг в области удаленных вычислений. Помимо Amazon в конкурсе участвует в том числе корпорация Microsoft.

Ранеегруппа сотрудников Microsoft опубликовала письмо, в котором призвала компанию снять свою кандидатуру с тендера, утверждая, что корпорация не должна участвовать в проектах в оборонной сфере. Пожаловавшиеся сотрудники обвинили Microsoft в недостаточной транспарентности. По их словам, рядовые работники могут никогда не узнать, используются ли результаты их труда для военных нужд и применяются ли они с целью причинить вред людям.

В апреле этого года около 4 тыс. сотрудников корпорации Google подписали коллективное письмо, выступив против участия компании в проекте Пентагона под названием Maven, который предусматривает применение искусственного интеллекта для повышения точности наведения боевых беспилотников. В июне стало известно, что Google намерена соблюдать условия уже заключенного контракта по проекту Maven вплоть до его истечения в марте 2019 года, однако продлевать его не будет.

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