Bank of America с 2010 г сократил 30% персонала из-за развития технологий

Американский банковский гигант Bank of America с 2010 года сократил персонал на 30 процентов, до 204 тысяч сотрудников в третьем квартале 2018 года, из-за развития технологий и автоматизации рабочих процессов, сообщил генеральный директор банка Брайан Мойнихан (Brian Moynihan) в интервью телеканалу CNBC. Об этом сообщает в среду ПРАЙМ.

"У нас было 288 тысяч человек, когда я занял пост руководителя банка 1 января 2010 года. По итогам третьего квартала текущего года у нас работало 204 тысячи сотрудников… Это связано с возможностью применения технологий для (рабочих) процессов, а также с изменением поведения клиентов", — сообщил Мойнихан.

Максимальное количество человек работало в банке в начале 2010 года — 305 тысяч человек, добавил он.

Несмотря на то, что банк начал осуществлять свою цифровую стратегию еще в 2008 году, лишь с появлением первого смартфона компании Apple в 2007 году сделало возможным такое резкое сокращение персонала, объяснил руководитель банка. Он уточнил, что сейчас порядка 26 миллионов клиентов банка пользуются мобильным приложением Bank of America. Всего банк обслуживает 67 миллионов клиентов, сообщалось в его финансовой отчетности за третий квартал, который завершился 30 сентября.

Bank of America Corp., основанный в 1904 году, является многопрофильным финансовым институтом. BofA входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами — Citigroup, JP Morgan Chase и Wells Fargo.

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