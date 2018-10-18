Число жертв урагана "Майкл" в США увеличилось до 33 человек

18 октября 2018 04:18 (UTC+04:00)

Число жертв урагана "Майкл" в США увеличилось до 33 человек. Об этом, как передает РИА Новости, сообщила газета USA Today со ссылкой на местные власти.

Уточняется, что больше всего жертв во Флориде — 23, также шесть человек погибли в Виргинии, трое в Северной Каролине и один в Джорджии. Было повреждено более 15 тысяч домов, а 4,2 тысячи домов оказались разрушены.

Ураган "Майкл" обрушился на побережье к северо-западу от города Мексико-Бич во Флориде на прошлой неделе. Скорость ветра достигала 250 километров в час. Впоследствии ураган ослаб до шторма.

По оценкам аналитиков, которые приводит телеканал Fox News, экономический ущерб от урагана может составить порядка 30 миллиардов долларов.

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