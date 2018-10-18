Кандидатам в Конгресс США от Демократической партии пожертвовали более $1 млрд

Кандидаты в Конгресс США от Демократической партии к концу сентября получили более $1 млрд в качестве пожертвований для проведения избирательной кампании на промежуточных выборах 6 ноября, передает ТАСС.

Как сообщает газета The Washington Post, предыдущий рекорд по такому показателю принадлежал Республиканской партии: она получила от избирателей $900 млн на выборах в Конгресс в 2012 году.

Издание сообщает, что к концу сентября баллотирующиеся в Конгресс представители Республиканской партии собрали $709 млн пожертвований. "Деньги дают возможность выступить перед избирателями, посмотрим, что произойдет в решающий момент", - сказал газете Брэндон Глэвин, эксперт по анализу финансирования избирательных кампаний из исследовательского центра в Вашингтоне, специализирующегося на изучении роли пожертвований в политике США. Глэвин отметил, что собранные суммы действительно впечатляют, но преимущество в финансировании не гарантирует партии успех на выборах.

Демократы получили больше средств от людей, жертвующих суммы до $200, которые в США относятся к категории небольших. Так, демократам удалось получить от таких избирателей $205 млн, тогда как республиканцы собрали в три раза меньше.

На промежуточных выборах в США 6 ноября будут переизбираться 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса, а также 39 губернаторов штатов и территорий. Сейчас в нижней палате 236 республиканцев и 193 демократа, еще шесть мест вакантны.

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