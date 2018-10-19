Глава разведки США: РФ, КНР, Иран и КНДР используют кибератаки как инструмент госполитики

Директор национальной разведки США Дэниел Коутс считает, что Россия, Иран, Китай и КНДР обладают продвинутыми возможностями в кибернетической сфере и используют их в качестве инструмента государственной политики для продвижения своих национальных интересов. С таким утверждением он выступил на конференции по кибербезопасности в Вашингтоне, организованной компанией CyberScoop, передает в пятницу ТАСС.

"У стран, на которые мы обращаем особое внимание с точки зрения представляемой ими угрозы, таких как Россия, Китай, Иран и Северная Корея... есть продвинутые или быстро совершенствующиеся возможности в кибернетической сфере", - сказал он. "Эти страны используют кибероперации как дешевый инструмент государственной политики, чтобы продвигать свои национальные интересы", - утверждает Коутс.

"Они могут делать относительно небольшие с точки зрения финансового или человеческого капитала инвестиции, а результат при этом значительно окупит все первоначальные затраты", - добавил директор национальной разведки США.

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