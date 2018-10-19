При падении вертолета на авианосец США пострадали 12 человек

Двенадцать человек получили ранения в результате крушения американского вертолета MH-60 Seahawk на палубу авианосца "Рональд Рейган" в Филиппинском море. Об этом сообщил представитель военно-морских сил США Мэтта Найта, передает в пятницу РИА Новости со ссылкой на газету Stars and Stripe.

По словам Найта, на борту вертолета находились четыре члена экипажа. Бригада технического обслуживания сейчас оценивает ущерб, который был нанесен вертолету в результате аварии. Авианосец "получил незначительные повреждения", отметил представитель ВМС США.

Ранее сообщалось, что вертолет Sikorsky MH-60 Seahawk упал на палубу авианосца "Рональд Рейган" в Филиппинском море, несколько военнослужащих пострадали. Как говорится в заявлении Седьмого флота ВМС США, воздушное судно "совершило экстренную посадку и потерпело аварию". По данным флота, "военнослужащие, раненные в ходе аварии, находятся в стабильном состоянии, они получили травмы, не представляющие угрозу для жизни". Авианосец возобновил проведение полетов после инцидента. Проводится расследование причин происшествия.

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