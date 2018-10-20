США призывают РФ не продавать за Иран его нефть на мировом рынке

20 октября 2018 11:02 (UTC+04:00)

США не исключают, что Иран может попросить Россию приступить к продаже его нефти на мировом рынке, и Вашингтон призывает Москву не поступать таким образом. Об этом заявил на встрече с небольшой с небольшой группой журналистов представитель администрации США высокого ранга, передает в субботу ТАСС.

"Иран может продавливать идею, заключающуюся в продаже Россией его нефти на мировом рынке с целью обхода [Тегераном] санкций [США]. Я бы призывал Россию даже не рассматривать это. Всем интересам России отвечал бы отказ от оказания содействия Ирану в обходе американских санкций", - сказал этот представитель вашингтонской администрации.

Президент Дональд Трамп объявил 8 мая о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Трамп пообещал не только вернуть прежние санкции, но и ввести новые, а Госдепартамент США в связи с этим сообщил о намерении Вашингтона свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти.

В основе возобновляемых администрацией Трампа ограничительных мер - удар по экспорту нефти, на котором зиждется экономика Ирана. После вступления СВПД в силу добыча нефти в Иране увеличилась до 4 миллионов баррелей в сутки, а экспорт - до 2,5 миллиона баррелей в сутки. 4 ноября должны быть восстановлены американские санкции, затрагивающие энергетический сектор Ирана.

В настоящее время основными импортерами иранской нефти являются Китай, Япония, Южная Корея, Индия и ЕС.

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