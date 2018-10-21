В штате Нью-Йорк небольшой самолет приземлился на шоссе

Одномоторный самолет Piper PA-28 приземлился в субботу на автомагистраль на острове Лонг-Айленд в южной части штата Нью-Йорк. Об этом, как передает ТАСС, сообщил телеканал CBS.

В результате инцидента никто не пострадал, воздушное судно получило повреждения. Оно вылетело из небольшого аэропорта в штате Нью-Йорк и должно было приземлиться в другом аэропорте на Лонг-Айленде. При посадке пилот не смог вовремя прекратить движение, самолет оказался за пределами аэропорта. Пилоту удалось остановить его на шоссе.

Федеральное авиационное управление США начало расследование инцидента.

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