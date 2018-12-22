AP: атомный авианосец США вошел в Персидский залив

22 декабря 2018 00:12 (UTC+04:00)

Группа кораблей ВМС США во главе с атомным авианосцем USS John C. Stennis вошла в пятницу в Персидский залив. Как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, это первый заход американского авианосца в Персидский залив с момента выхода США из ядерного соглашения с Ираном в мае этого года. Как ожидается, авианосец будет дислоцирован в регионе Ближнего Востока в течение двух месяцев, большую часть этого времени он будет перемещаться в пределах Персидского залива.

По данным газеты The Wall Street Journal, заход группы кораблей ВМС США произведен для того, чтобы продемонстрировать силу Ирану. Присутствие американского авианосца "определенно обеспечит позитивную разницу" в расстановке сил на случай враждебных действий Ирана в этих водах, пояснил ранее источник издания в Пентагоне.

Как сообщает AP, после входа авианосца в Персидский залив к нему приблизилось около 30 кораблей Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана). На определенном этапе они на безопасном расстоянии от него произвели демонстративный запуск нескольких ракет, отмечает агентство. С одного из кораблей КСИР также был запущен беспилотник, который вел дистанционную съемку американских судов. Несколько человек, находившихся на бортах иранских кораблей, также снимали авианосец на фото- и видеокамеры, передает агентство.

Заместитель командующего КСИР, бригадный генерал Хосейн Салами ранее заявил, что доступ Тегерана к технологиям производства баллистических ракет положил конец свободе действий американских авианосцев в Персидском заливе и вынудил Вашингтон отступить.

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