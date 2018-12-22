США считают законным задержание в Канаде финдиректора Huawei

Соединенные Штаты считают законным задержание в Канаде финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу и одновременно с этим выражают обеспокоенность задержанием в Китае двух граждан Канады. как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС oб этом говорится в распространенном в пятницу заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберта Палладино.

"Канада, страна, придерживающаяся принципов верховенства закона, проводит справедливое, непредвзятое и прозрачное судебное разбирательство в отношении госпожи Мэн Ваньчжоу", - утверждается в документе. Одновременно с этим США выражают "обеспокоенность задержанием властями Китая двух граждан Канады" и "призывают к их немедленному освобождению", отмечается в заявлении.

Ранее власти КНР задержали в Пекине бывшего канадского дипломата, сотрудника НПО "Международная кризисная группа" Майкла Коврига, а позже сообщили о задержании в Даньдуне (северо-восточная провинция Ляонин) еще одного канадского гражданина - Майкла Спэйвора. Последний владеет международной неправительственной организацией Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи. Предположительно, он помогал организовывать встречи бывшего американского профессионального баскетболиста Денниса Родмана с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Оба канадских гражданина обвиняются в совершении действий, представляющих угрозу для национальной безопасности Китая.

Это произошло вскоре после задержания властями Канады 1 декабря в Ванкувере финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу. Это было сделано по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия 11 декабря постановил выпустить финдиректора Huawei под залог до ее экстрадиции в США. Мэн Ваньчжоу своей вины не признала.

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