США рассчитывают, что Россия и Турция выполнят обязательства по Сирии

США рассчитывают, что Россия и Турция выполнят свои обязательства по Сирии в рамках резолюции Совбеза ООН, заявил госсекретарь США Майк Помпео на фоне решения США вывести войска из страны, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы рассчитывает на русских, мы рассчитываем на турок, мы рассчитываем, что каждая из этих сторон будет уважать свои обязательства в рамках резолюции СБ ООН. И США продолжат прилагать дипломатические усилия", - сказал он в интервью радио NPR.

Трамп в среду заявил о победе над террористической организацией ИГ в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ не означает прекращения существования коалиции.

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