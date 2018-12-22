Помпео обсудил с премьером Ирака борьбу с ИГ

Госсекретарь США Майк Помпео провел в пятницу телефонные переговоры с премьер-министром Ирака Аделем Абделем Махди, стороны обсудили сотрудничество в области борьбы с "Исламским государством", как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости говорится в сообщении пресс-службы госдепартамента.

"Госсекретарь США Майкл Помпео поговорил сегодня с иракским премьер-министром Аделем Абделем Махди. Госсекретарь обсудил поражение ИГ в Сирии и подчеркнул американскую поддержку суверенитета Ирака и его территориальной целостности", - сообщает ведомство.

"Коалиция (во главе с США) продолжит работать в тесном сотрудничестве с иракскими силами безопасности, чтобы победить остатки ИГ", - добавляется в сообщении.

Позднее госдеп сообщил, что Помпео также поговорил по телефону с президентом Ирака Бахрамом Салихом и обсудил вопрос продолжения сотрудничества в области безопасности и борьбы с ИГ.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил о победе над ИГ в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ не означает прекращения существования коалиции.

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