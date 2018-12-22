Помпео обсудил с премьером Ирака борьбу с ИГ

22 декабря 2018 05:19 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео провел в пятницу телефонные переговоры с премьер-министром Ирака Аделем Абделем Махди, стороны обсудили сотрудничество в области борьбы с "Исламским государством", как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости говорится в сообщении пресс-службы госдепартамента.

"Госсекретарь США Майкл Помпео поговорил сегодня с иракским премьер-министром Аделем Абделем Махди. Госсекретарь обсудил поражение ИГ в Сирии и подчеркнул американскую поддержку суверенитета Ирака и его территориальной целостности", - сообщает ведомство.

"Коалиция (во главе с США) продолжит работать в тесном сотрудничестве с иракскими силами безопасности, чтобы победить остатки ИГ", - добавляется в сообщении.

Позднее госдеп сообщил, что Помпео также поговорил по телефону с президентом Ирака Бахрамом Салихом и обсудил вопрос продолжения сотрудничества в области безопасности и борьбы с ИГ.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил о победе над ИГ в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ не означает прекращения существования коалиции.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Помпео поблагодарил Албанию за высылку иранских дипломатов
Европа 08:56
США рассчитывают, что Россия и Турция выполнят обязательства по Сирии
США 04:26
Помпео рассчитывает, что Трамп встретится с Ким Чен Ыном в начале 2019 года
США 20 декабря 20:13
Помпео и Чавушоглу обсудили по телефону вывод войск США из Сирии
Турция 20 декабря 08:50
Зариф: Соединенные Штаты все еще указывают на отмененные резолюции
Политика 13 декабря 12:47
США будут добиваться восстановления санкций ООН против ракетной программы Ирана
США 12 декабря 20:31
Лента новостей
Скоро после реконструкции вновь откроется ключевой мост через реку Янцзы
Китай 08:58
Помпео поблагодарил Албанию за высылку иранских дипломатов
Европа 08:56
Современная автомобильная дорога свяжет два крупнейших города Тибета - Лхасу и Шигадзе
Китай 08:36
Парламент Турции ратифицировал бюджет страны на 2019 год
Турция 08:29
Трампу понравился проект стены на границе с Мексикой в виде частокола
США 08:24
В первые 11 месяцев года в Китае отмечено замедление роста грузоперевозок автодорожным транспортом
Китай 08:11
Состоялась первая встреча Координационного совета азербайджанцев Швеции
Политика 07:57
Индекс NASDAQ на торгах в США упал почти на 3%
Бизнес 07:45
Черноморский банк торговли и развития хочет выдавать манатные кредиты МСБ в Азербайджане (Эксклюзив)
Финансы 07:41