Правительство США частично приостанавливает работу с 22 декабря

22 декабря 2018 06:59 (UTC+04:00)

Сенат Конгресса США завершил свое заседание в пятницу, не проголосовав по проекту резолюции об очередном временном продлении работы правительства до 8 февраля 2019 года, сделав неизбежным частичную приостановку работы ряда федеральных ведомств с полуночи 22 декабря по местному времени (09:00). Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты законодательного органа страны, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее свое заседание закрыла и Палата представителей. Обе палаты теперь могут собраться только после полудня в субботу (21:00 ). Тем временем срок достижения компромисса между двумя палатами Конгресса и президентом США истекает в полночь с пятницы на субботу по местному времени. Поскольку резолюция по бюджету не была принята, часть ведомств начиная с субботы закроется.

Резолюцию, которую рассматривал в пятницу Сенат, приняла накануне Палата представителей, включив туда расходы в размере $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, на которых настаивал президент США Дональд Трамп. В поддержку резолюции тогда высказались 217 конгрессменов, 185 - выступили против. Однако демократы в Сенате предупредили, что у них достаточно голосов, чтобы заблокировать любую резолюцию, предусматривающую финансирование стены в таком крупном объеме. Компромисса в этот день достичь так и не удалось.

На данный момент американские законодатели так и не приняли бюджет на 2019 финансовый год, который в США начался уже 1 октября. Его необходимо было утвердить до конца дня 21 декабря (09:00). Без финансирования теперь останется примерно четверть федерального правительства, в частности, Госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности. Для остальных госучреждений Конгресс ранее одобрил выделение средств до конца сентября 2019 года.

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