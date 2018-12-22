Трамп выразил надежду, что приостановка работы правительства не продлится долго

22 декабря 2018 07:12 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что приостановки работы правительства избежать не удастся, однако выразил надежду на то, что она не продлится долго. Соответствующее видеообращение он разместил в пятницу на своей странице в Twitter, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

"Приостановка правительства произойдет, с этим ничего не поделаешь", - сказал он. "Я надеюсь, что приостановка работы правительства не продлится долго", - добавил американский лидер, призвав демократов проголосовать за выделение средств на строительство стены на границе с Мексикой.

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