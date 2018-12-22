Трамп заявил, что об остатках ИГ в Сирии "позаботятся местные страны"

Об остатках террористической организации "Исламское государство" в Сирии могут позаботиться страны региона, в том числе Турция, заявил в субботу президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Что касается Сирии, мы изначально собирались быть там три месяца, и это было семь лет назад, - мы так и не ушли. Когда я стал президентом, ИГ неистовствовала. Сейчас ИГ в основном повержена, и другие местные страны, включая Турцию, должны быть в состоянии без проблем позаботиться о том, что там осталось. Мы возвращаемся домой!" - написал он в своем Twitter.

Президент США Дональд Трамп в минувшую среду заявил о победе в Сирии над террористической группировкой "Исламское государство", отметив, что борьба с ней была единственной причиной нахождения американских военных в Сирии. Там находится около двух тысяч военнослужащих США. Вскоре пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс сообщила, что США начинают вывод войск из Сирии, но это не означает роспуск международной коалиции по борьбе с ИГ.

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