Спецпредставитель Трампа по вопросам борьбы с ИГ подал в отставку

Спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) Бретт Макгурк подал в отставку. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в субботу со ссылкой на официальных лиц информационное агентство Associated Press (AP).

По его данным, причиной отставки стало несогласие с решением президента вывести войска США из Сирии. 11 дней назад спецпредставитель президента в официальном выступлении говорил о безответственности мнения об окончательном разгроме террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и об отсутствии оснований для вывода американских войск из Сирии.

Спецпредставитель откровенно изложил основания своего решения в письме к подчиненным, отправленном по электронной почте и попавшем в распоряжение газеты The New York Times. "Недавнее решение президента вызвало шок и является полным пересмотром политики, которую проговорили с нами", - приводит издание выдержки из письма. "Это привело в замешательство наших союзников и поставило в тупик наших партнеров по борьбе", - добавил Макгурк. "На этой неделе я работал с целью помочь сгладить некоторые нежелательные последствия, но, как многие из вас уже слышали во время встреч со мной и бесед по телефону, я в итоге пришел к выводу, что не смогу выполнять новые инструкции и сохранять при этом принципиальность", - говорится в послании.

Макгурк, назначенный еще при 44-м президенте Бараке Обаме, планировал оставить свой пост в середине февраля 2019 года. Теперь он покинет администрацию президента США 31 декабря, временно исполняющим обязанности спецпредставителя президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с ИГ станет его заместитель, генерал-лейтенант в отставке Терри Волфф, уточнило AP.

Вашингтон начал военную операцию против ИГ в Ираке в июне 2014 года, а в Сирии - в сентябре 2014 года.

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