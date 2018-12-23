Спецпредставитель Трампа по вопросам борьбы с ИГ подал в отставку

23 декабря 2018 01:22 (UTC+04:00)

Спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) Бретт Макгурк подал в отставку. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в субботу со ссылкой на официальных лиц информационное агентство Associated Press (AP).

По его данным, причиной отставки стало несогласие с решением президента вывести войска США из Сирии. 11 дней назад спецпредставитель президента в официальном выступлении говорил о безответственности мнения об окончательном разгроме террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и об отсутствии оснований для вывода американских войск из Сирии.

Спецпредставитель откровенно изложил основания своего решения в письме к подчиненным, отправленном по электронной почте и попавшем в распоряжение газеты The New York Times. "Недавнее решение президента вызвало шок и является полным пересмотром политики, которую проговорили с нами", - приводит издание выдержки из письма. "Это привело в замешательство наших союзников и поставило в тупик наших партнеров по борьбе", - добавил Макгурк. "На этой неделе я работал с целью помочь сгладить некоторые нежелательные последствия, но, как многие из вас уже слышали во время встреч со мной и бесед по телефону, я в итоге пришел к выводу, что не смогу выполнять новые инструкции и сохранять при этом принципиальность", - говорится в послании.

Макгурк, назначенный еще при 44-м президенте Бараке Обаме, планировал оставить свой пост в середине февраля 2019 года. Теперь он покинет администрацию президента США 31 декабря, временно исполняющим обязанности спецпредставителя президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с ИГ станет его заместитель, генерал-лейтенант в отставке Терри Волфф, уточнило AP.

Вашингтон начал военную операцию против ИГ в Ираке в июне 2014 года, а в Сирии - в сентябре 2014 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В США спецагентов будут размещать в хвостовой части самолета
США 02:24
В Белом доме не знают о планах Трампа уволить главу ФРС, сообщили СМИ
США 01:55
Трамп заявил, что об остатках ИГ в Сирии "позаботятся местные страны"
США 22 декабря 23:37
МИД Ирана прокомментировал вывод войск США из Сирии
Политика 22 декабря 14:39
Посол США в Германии обеспокоен антиамериканской риторикой в журнале Der Spiegel
США 22 декабря 14:29
Средний вес жителей США увеличился на 14 кг по сравнению с прошлым веком
США 22 декабря 13:09
Лента новостей
В Индонезии не менее 20 человек погибли при цунами
Другие страны 03:27
"Ювентус" победил "Рому" в матче чемпионата Италии по футболу
Спорт 03:07
ВВС Турции нейтрализовали двух террористов РПК на севере Ирака
Турция 02:43
В США спецагентов будут размещать в хвостовой части самолета
США 02:24
В Белом доме не знают о планах Трампа уволить главу ФРС, сообщили СМИ
США 01:55
"Реал" в третий раз подряд выиграл клубный чемпионат мира по футболу
В мире 00:44
Президент Палестины заявил о роспуске парламента
Другие страны 00:27
Во Франции задержали 220 человек на акциях протеста (Обновлено)
Европа 00:07
Трамп заявил, что об остатках ИГ в Сирии "позаботятся местные страны"
США 22 декабря 23:37