Трамп назвал отставку представителя США в коалиции против ИГ позерством

23 декабря 2018 07:32 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп назвал позёрством заявление спецпредставителя США в коалиции по борьбе с ИГ Бретта Макгерка об уходе в отставку, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Бретт Макгерк, которого я не знаю, был назначен президентом (Бараком) Обамой в 2015 году. Он должен был уйти в феврале, но ушел в отставку прямо перед этим. Позёр?" - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Трамп также отметил, что "фейковые новости раздувают огромное событие из ничего".

Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что Бретт Макгерк подал в отставку из-за несогласия с выводом американских войск из Сирии. Макгерк подал в отставку в пятницу, всего день спустя после ухода с поста главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

Белый дом объявил 18 декабря, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения существования коалиции.

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