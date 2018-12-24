Трамп не изменит решения о выводе войск из Сирии, заявили в Белом доме

Президент США Дональд Трамп не изменит своего решения о выводе американских войск из Сирии, несмотря на уход в отставку главы Пентагона и других высокопоставленных чиновников, заявил телеканалу ABC исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Майк Малвани, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отвечая на вопрос о возможности смены курса Трампа в данном вопросе, Малвани ответил отрицательно. "Нет, я считаю, что президент с самого начала сказал людям, что он не хочет, чтобы мы остались в Сирии навсегда. Вы видите конечный результат двух лет работы", - заявил Малвани в эфире телеканала.

Белый дом объявил 18 декабря, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ (террористическая организация) не означает прекращения существования коалиции.

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