Шесть крупнейших банков в США заявили о наличии ликвидности для займов

Шесть крупнейших банков США подтвердили, что располагают достаточным запасом ликвидности для кредитования на фоне очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), сообщил в понедельник глава минфина Соединенных Штатов Стивен Мнучин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

ФРС на последнем в этом году заседании ожидаемо повысила базовую процентную ставку четвертый раз в этом году и спрогнозировала еще два повышения ставки на будущий год.Повышение ставок в банковской системе удорожает стоимость заемных средств и тем самым негативно влияет на биржевые обороты.

"Президенты (шести банков – ред.) подтвердили, что у них есть достаточный объем ликвидности, доступной для кредитования потребительского и делового рынка, а также всех других рыночных операций", - говорится в заявлении минфина, которое Мнучин опубликовал в своем Twitter.

Министр финансов сообщил, что сегодня пообщался по телефону с руководителями Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo.

В понедельник Мнучин планирует провести еще ряд совещаний с представителями финансовых структур и ведомств страны, чтобы обсудить, как обеспечить нормальное функционирование рынка.

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