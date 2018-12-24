Неизвестный на машине протаранил стену церкви в Огайо

24 декабря 2018 04:14 (UTC+04:00)

Водитель на автомобиле в воскресенье врезался в стену церкви в городе Колумбус (штат Огайо), пострадали шестеро человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Associated Press (AP).

По его данным, инцидент произошел во время воскресной службы, на которую собралось около ста человек. Машина протаранила стену здания церкви насквозь. Шестеро человек получили травмы и порезы от осколков витражей.

Как рассказал агентству священник Джей Андерсон, скопление народа было обусловлено интересом к выступлению хора по случаю наступающего Рождества. По признанию Андерсона, когда автомобиль протаранил здание и въехал внутрь церкви, стена "буквально взорвалась".

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