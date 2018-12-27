Трамп не планирует сокращать контингент в Ираке

27 декабря 2018 01:06 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил в ходе поездки в Ирак, что у него нет планов сокращать контингент войск в этой стране. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал Fox News.

По данным канала, Трамп объявил об этом в ходе своей незапланированной поездки в Ирак с супругой Меланьей.

В настоящий момент на территории Ирака находятся несколько военных баз США. Численность контингента, по данным СМИ, на них может превышать пять тысяч человек.

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