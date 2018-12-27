США и Китай в январе проведут торговые переговоры в Пекине

Правительственная делегация США направится в первой половине января в Пекин для проведения торговых переговоров с китайскими чиновниками. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, представители США совершат визит в Китай на неделе, начинающейся 7 января. Возглавит американскую делегацию заместитель представителя США на торговых переговорах Джеффри Герриш.

1 декабря американский президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на саммите G20 в Аргентине договорились предпринять совместные усилия для заключения соглашения между двумя государствами, которое бы позволило прекратить эскалацию двусторонних торгово-экономических противоречий. Хозяин Белого дома заявил, что согласен пока не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд. С 1 января по 31 марта стороны будут проводить переговоры по соответствующим вопросам и в случае консенсуса могут завершить торговые войны.

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