В США в результате столкновения автомобиля с бензовозом погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате ДТП, произошедшего в среду в штате Нью-Джерси. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила телекомпания ABC.

По ее данным, легковое авто, следовавшее по шоссе, по неизвестным причинам врезалось на большой скорости в ехавший перед ним бензовоз. В результате удара у первого автомобиля оторвало крышу кузова. Перевозила ли автоцистерна топливо в момент происшествия, не уточняется.

В легковой машине находились четыре человека - молодые люди в возрасте от 21 года до 24 лет. Все они погибли на месте. Водитель бензовоза получил небольшие ранения. Как отмечает ABC, один из погибших был военнослужащим Корпуса морской пехоты ВС США.

Причины ДТП, которое произошло примерно в 100 км к югу от Нью-Йорка, пока не установлены. Полиция проводит расследование происшествия.

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