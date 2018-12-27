Трамп прибыл на американскую авиабазу Рамштайн в Германии

27 декабря 2018 05:49 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп прибыл на американскую авиабазу Рамштайн в Германии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Блумберг.

Ранее Трамп с супругой Меланьей посетил американских военных в Ираке в ночь на Рождество. В ходе поездки американский лидер заявил, что у него нет планов сокращать контингент войск в этой стране.

В сентябре посол США в Германии Ричард Гренелл сообщил, что к 2020 году США разместят в Германии дополнительный контингент из порядка 1,5 тысячи солдат.

Авиабаза Рамштайн является опорным пунктом ВВС США на территории Германии и штаб-квартирой ВВС США в Европе.

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