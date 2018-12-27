Трамп в течение полутора лет обсуждал вывод войск из Сирии

Президент США Дональд Трамп, выступая на авиабазе Айн аль-Асад во время своего неожиданного визита в Ирак заявил, что вопрос вывод войск из Сирии обсуждался в течение полутора лет, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Знаете, то, как об этом (выводе войск из Сирии - ИФ) сообщалось, создавало впечатление, что я только что решил это. Но это не так. Я говорю об этом уже полтора года", - заявил Трамп.

"Я сказал: "Давайте убираться из Сирии. Давайте вернем нашу молодежь домой", - добавил он, утверждая, что не раз поднимал эту тему в разговорах с военными чиновниками .

По его словам, у США также нет планов по выводу войск из Ирака.

"На самом деле мы могли бы использовать ее (базу в Ираке - ИФ) в качестве передового плацдарма в случае, если нам потребуется что-то сделать в Сирии. Если мы увидим, что с ИГ происходит что-то, что нам не нравится, мы можем нанести по ним удар так быстро и так сильно, что они и не поймут, что вообще произошло", - пообещал президент.

Кроме того, Трамп отметил, что не считает, что вывод американских войск из Сирии может поставить под угрозу Израиль.

"Ну, я этого не вижу. И я говорил с Биби (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - ИФ). Я сказал Биби (о своем решении по выводу войск из Сирии - ИФ). И, знаете, мы даем Израилю $4,5 млрд в год. И они очень хорошо защищаются, если вы посмотрите", - заключил президент США.

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