Трамп в течение полутора лет обсуждал вывод войск из Сирии

27 декабря 2018 07:19 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп, выступая на авиабазе Айн аль-Асад во время своего неожиданного визита в Ирак заявил, что вопрос вывод войск из Сирии обсуждался в течение полутора лет, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Знаете, то, как об этом (выводе войск из Сирии - ИФ) сообщалось, создавало впечатление, что я только что решил это. Но это не так. Я говорю об этом уже полтора года", - заявил Трамп.

"Я сказал: "Давайте убираться из Сирии. Давайте вернем нашу молодежь домой", - добавил он, утверждая, что не раз поднимал эту тему в разговорах с военными чиновниками .

По его словам, у США также нет планов по выводу войск из Ирака.

"На самом деле мы могли бы использовать ее (базу в Ираке - ИФ) в качестве передового плацдарма в случае, если нам потребуется что-то сделать в Сирии. Если мы увидим, что с ИГ происходит что-то, что нам не нравится, мы можем нанести по ним удар так быстро и так сильно, что они и не поймут, что вообще произошло", - пообещал президент.

Кроме того, Трамп отметил, что не считает, что вывод американских войск из Сирии может поставить под угрозу Израиль.

"Ну, я этого не вижу. И я говорил с Биби (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - ИФ). Я сказал Биби (о своем решении по выводу войск из Сирии - ИФ). И, знаете, мы даем Израилю $4,5 млрд в год. И они очень хорошо защищаются, если вы посмотрите", - заключил президент США.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Госсекретарь США встретится с премьером Ирака 11 января
США 07:44
Трамп прибыл на американскую авиабазу Рамштайн в Германии
США 05:49
Боевики обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
Арабские страны 05:00
Трамп заявил, что не будет торопиться с выбором нового главы Пентагона
США 03:14
В США в результате столкновения автомобиля с бензовозом погибли четыре человека
США 02:51
Встречу Трампа с премьером Ирака отменили из-за организационных разногласий
США 02:34
Лента новостей
Пассажирский поезд сбил двух мужчин в Московской области
Россия 08:38
Не менее 11 военных получили ранения в ходе операции против повстанцев на юге Филиппин
Другие страны 08:01
В Азербайджане пятикратно увеличится производство стекла
Бизнес 08:00
Госсекретарь США встретится с премьером Ирака 11 января
США 07:44
GECF: «Южный газовый коридор» обеспечивает большую интеграцию газовой инфраструктуры (Эксклюзив)
Энергетика 07:00
В Японии казнили двух человек
Другие страны 06:19
Цена нефти Brent превысила $55 (Обновлено)
Энергетика 06:01
Трамп прибыл на американскую авиабазу Рамштайн в Германии
США 05:49
В Германии недовольный рождественскими подарками ребенок вызвал полицию
Европа 05:33