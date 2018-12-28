СМИ: Южная Корея и США пока не договорились о расходах на содержание американских войск

Республика Корея и США по дипломатическим каналам продолжают контакты по вопросу распределения расходов на содержание войск США на юге Корейского полуострова. Об этом сообщает в пятницу газета Chosun Ilbo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Стороны обсуждают возможность проведения дополнительных переговоров и изменения позиций", - отмечает издание.

Срок пятилетнего соглашения о финансировании пребывания 28,5 тыс. американских военнослужащих в Южной Корее истекает 31 декабря. В соответствии с ним, ежегодные расходы сеульской администрации на эти цели составляют около 960 млрд вон ($860 млн).

Однако, по данным американских СМИ, президент США Дональд Трамп потребовал от южнокорейского союзника удвоить вклад в финансирование содержания американских войск, что вызвало категорические возражения со стороны Сеула. Разногласия препятствуют подписанию нового соглашения между двумя странами.

Последний, десятый раунд переговоров США и Южной Кореи на эту тему состоялся в корейской столице 14 декабря. Предыдущие встречи прошли в этом году в Гонолулу, Чеджу, Вашингтоне, Сеуле и Сиэтле. Все они завершились безрезультатно.

Корейский полуостров оказался разделен по итогам войны 1950-1953 годов. Формально вооруженный конфликт продолжается до сих пор, поскольку боевые действия были прекращены подписанием не полноценного мирного договора, а лишь соглашения о временном перемирии. Оно было заключено между командованием находившихся под контролем США сил ООН с одной стороны и командованием Корейской народной армии и союзного ей корпуса китайских добровольцев - с другой.

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