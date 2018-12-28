СМИ: Южная Корея и США пока не договорились о расходах на содержание американских войск

28 декабря 2018 12:34 (UTC+04:00)

Республика Корея и США по дипломатическим каналам продолжают контакты по вопросу распределения расходов на содержание войск США на юге Корейского полуострова. Об этом сообщает в пятницу газета Chosun Ilbo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Стороны обсуждают возможность проведения дополнительных переговоров и изменения позиций", - отмечает издание.

Срок пятилетнего соглашения о финансировании пребывания 28,5 тыс. американских военнослужащих в Южной Корее истекает 31 декабря. В соответствии с ним, ежегодные расходы сеульской администрации на эти цели составляют около 960 млрд вон ($860 млн).

Однако, по данным американских СМИ, президент США Дональд Трамп потребовал от южнокорейского союзника удвоить вклад в финансирование содержания американских войск, что вызвало категорические возражения со стороны Сеула. Разногласия препятствуют подписанию нового соглашения между двумя странами.

Последний, десятый раунд переговоров США и Южной Кореи на эту тему состоялся в корейской столице 14 декабря. Предыдущие встречи прошли в этом году в Гонолулу, Чеджу, Вашингтоне, Сеуле и Сиэтле. Все они завершились безрезультатно.

Корейский полуостров оказался разделен по итогам войны 1950-1953 годов. Формально вооруженный конфликт продолжается до сих пор, поскольку боевые действия были прекращены подписанием не полноценного мирного договора, а лишь соглашения о временном перемирии. Оно было заключено между командованием находившихся под контролем США сил ООН с одной стороны и командованием Корейской народной армии и союзного ей корпуса китайских добровольцев - с другой.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
МИД Ирана раскритиковал визит Трампа в Ирак
Политика 10:39
AP: В нескольких штатах США произошло массовое отключение интернета
США 10:11
Самый старый житель США скончался в возрасте 112 лет
США 08:00
Помпео возглавит делегацию США на инаугурации президента Бразилии
США 02:44
Президент Колумбии подтвердил намерение встретиться с Помпео
Другие страны 27 декабря 20:45
Мэр Вашингтона призвала Трампа прекратить "шатдаун"
США 27 декабря 18:00
Лента новостей
В ноябре Турцию посетили около двух миллионов туристов
Туризм 12:55
В Азербайджане будет создана интерактивная электронная карта автомобильных дорог
Общество 12:44
Государство продолжит финансирование IT-проектов в Азербайджане
ИКТ 12:43
Иордания выступает за продолжение координации с Россией по Сирии
Арабские страны 12:37
Во Франции родился редкий кенгуру-альбинос
Европа 12:29
Какие филиалы AtaBank будут функционировать в праздничные дни?
Финансы 12:21
Главы Туркменистана и Узбекистана обсудили приоритеты экономического сотрудничества
Туркменистан 12:18
НПЗ в Туркменистане объявил тендер
Тендеры 12:17
Удивительный офис компании Huner Group (ВИДЕО)
Бизнес 12:15