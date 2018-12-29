В Белом доме заявили, что Трамп пока не намерен уходить в отпуск

29 декабря 2018 00:48 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп пока не планирует уезжать в свое поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, где он обычно проводит отпуск, и намерен оставаться в Белом доме. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщила в пятницу журналистам пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.

По ее словам, "на данный момент у президента нет планов" отправиться в Мар-а-Лаго в ближайшие дни. Сандерс отметила, что Трамп в пятницу встречался с сотрудниками Белого дома и сделал ряд телефонных звонков. Подробности пресс-секретарь не привела.

Глава государства планировал отправиться в двухнедельный отпуск в Мар-а-Лаго, где он собирался провести рождественские и новогодние каникулы. Однако в связи с частичной приостановкой работы правительства США он отменил поездку.

Американские законодатели до сих пор не приняли бюджет страны на 2019 финансовый год (начался в США еще 1 октября). Главная причина этого - разногласия между демократами и республиканцами по поводу строительства стены на границе США с Мексикой. До 21 декабря включительно работа госучреждений осуществлялась в соответствии с резолюцией о временном продолжении финансирования, а в ночь с пятницы на субботу по вашингтонскому времени (09:00 22 декабря) федеральное правительство США частично приостановило работу из-за отсутствия бюджетных средств.

Без финансирования осталась примерно четверть правительства, в частности Госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности. Для остальных госучреждений Конгресс ранее успел одобрить выделение средств до конца сентября 2019 года.

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