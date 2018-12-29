Трамп не отдавал приказ о выводе войск из Афганистана, сообщает Белый дом

29 декабря 2018 05:58 (UTC+04:00)

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Маркис заявил, что Трамп не принимал решения о сокращении военного присутствия или выводе войск из Афганистана и не отдавал подобный приказ министерству обороны, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что администрация США рассматривает возможность существенного сокращения своего воинского контингента в Афганистане, где американские военные с 2001 года проводят самую длительную операцию в своей истории. Телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщал, что воинский контингент США в Афганистане будет сокращен приблизительно наполовину — до 7 тысяч военнослужащих.

"Президент не принимал решения о сокращении военного присутствия США в Афганистане и не отдавал приказ министерству обороны США о начале процесса вывода военнослужащих США из Афганистана", - приводятся слова Маркиса в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении агентства Bloomberg.

В настоящее время в Афганистане находятся более 14 тысяч военнослужащих США. При этом при прежнем президенте Бараке Обаме их было менее 10 тысяч.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Белом доме заявили, что Трамп пока не намерен уходить в отпуск
США 00:48
Болтон заявил, что в Турции и Израиле обсудит борьбу с ИГ после вывода войск США из Сирии
США 28 декабря 20:56
Трамп пригрозил полностью закрыть южную границу США
США 28 декабря 17:21
АКРА: Ввод новых трубопроводных мощностей приведет к новому витку роста добычи нефти в США
Энергетика 28 декабря 15:07
В США число погибших при исполнении полицейских за год увеличилось на 12%
США 28 декабря 15:00
СМИ: Южная Корея и США пока не договорились о расходах на содержание американских войск
США 28 декабря 12:34
Лента новостей
В Хабаровском крае снежная лавина накрыла 11 человек
Россия 06:11
Жээнбеков и Мирзиёев обсудили предстоящие мероприятия в 2019 году
Узбекистан 05:28
Сербский нападающий Неманья Милич пополнил ряды БАТЭ
Спорт 04:58
В Сахалинской области произошло землетрясение магнитудой 5,1
Россия 03:59
Иностранцы смогут въезжать в Россию на прокатных машинах без уплаты пошлин
Россия 03:44
ЕЦБ не исключает расширения еврозоны в ближайшие пять лет
Европа 02:53
Путин и Меркель обсудили по телефону урегулирование сирийского конфликта
Европа 01:52
В Белом доме заявили, что Трамп пока не намерен уходить в отпуск
США 00:48
Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании российско-белорусской рабочей группы
Беларусь 00:22