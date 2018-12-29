Трамп не отдавал приказ о выводе войск из Афганистана, сообщает Белый дом

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Маркис заявил, что Трамп не принимал решения о сокращении военного присутствия или выводе войск из Афганистана и не отдавал подобный приказ министерству обороны, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что администрация США рассматривает возможность существенного сокращения своего воинского контингента в Афганистане, где американские военные с 2001 года проводят самую длительную операцию в своей истории. Телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщал, что воинский контингент США в Афганистане будет сокращен приблизительно наполовину — до 7 тысяч военнослужащих.

"Президент не принимал решения о сокращении военного присутствия США в Афганистане и не отдавал приказ министерству обороны США о начале процесса вывода военнослужащих США из Афганистана", - приводятся слова Маркиса в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении агентства Bloomberg.

В настоящее время в Афганистане находятся более 14 тысяч военнослужащих США. При этом при прежнем президенте Бараке Обаме их было менее 10 тысяч.

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