В США журналистка умерла от гриппа подвида H1N1

Женщину доставили в отделение интенсивной терапии в четверг после того, как она была найдена с признаками затрудненного дыхания, как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС отмечает Los Angeles Times

В США 26-летняя журналистка Брэ Пайтон умерла в пятницу в результате заражения вирусом H1N1 - подтипом вируса гриппа А, известного как "свиной грипп". Об этом в пятницу сообщает газета Los Angeles Times.

По ее данным, Пайтон была доставлена в отделение интенсивной терапии в четверг после того, как она была найдена знакомым с признаками затрудненного дыхания. Как сообщает издание, врачи диагностировали у журналистки заражение вирусом "свиного гриппа", а также менингит.

Брэ Пайтон занимала должность политического обозревателя консервативного сетевого издания The Federalist, регулярно появляясь в эфирах телеканала Fox News в качестве приглашенного эксперта.

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