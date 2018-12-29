Пентагон: военные США по мере ухода из Сирии борются с оставшимися там боевиками ИГ

29 декабря 2018 19:50 (UTC+04:00)

Американские военнослужащие, которые вскоре должны покинуть территорию Сирии по указанию президента США Дональда Трампа, сейчас ведут борьбу с оставшимися в этой арабской стране боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявила в субботу корреспонденту ТАСС официальный представитель Пентагона полковник Карла Глисон.

"Мы сосредоточены на взвешенном и контролируемом процессе вывода сил. Мы принимаем все возможные меры для обеспечения безопасности наших военнослужащих по мере того, как они расправляются с оставшимися [боевиками] ИГ", - сказала она. Вместе с тем она отказалась подтвердить или опровергнуть сообщение Анатолийского агентства о том, что первая группа американских военнослужащих покинула Сирию 28 декабря. "Мы не собираемся обсуждать подробности операций", - ответила на соответствующий вопрос представитель минобороны США.

19 декабря Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над ИГ в Сирии одержана, и что борьба с террористами была единственной причиной, по которой вооруженные силы США там находились. По словам американских официальных лиц, вывод войск займет от 60 до 100 дней. При этом пресс-секретарь минобороны Дана Уайт подчеркнула, что кампания против ИГ не окончена и что США "продолжат работать со своими партнерами и союзниками для разгрома ИГ".

Вашингтон начал военную операцию против ИГ в Ираке в июне 2014 года, а в Сирии - в сентябре 2014 года.

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