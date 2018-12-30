США и Китай начали выработку договоренности о торговле

Дональд Трамп, заявив о существенном прогрессе в переговорах о торговле между США и Китаем, вероятно, несколько приукрасил реальное положение вещей, однако стороны приступили к выработке договоренности в данной сфере. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в статье, опубликованной в субботу газетой The Wall Street Journal.

Ранее Трамп после телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином написал в Twitter, что консультации о сделке "продвигаются очень хорошо". По словам источников издания, Трамп "мог преувеличить то, в какой степени стороны близки к соглашению". По их словам, Трамп "пытался успокоить рынки", ситуация на которых в последние дни была нестабильной.

Вместе с тем, по словам источников, "участники консультаций со стороны Китая и США начали выработку сделки, которая могла бы снять напряженность, увеличив объемы экспорта США и смягчив требования, которые серьезно затрудняют американским фирмам работу в Китае". Как говорится в публикации, после состоявшейся 1 декабря встречи Трампа и Си Цзиньпина стороны "представили ряд инициатив в сфере торговли". "Пекин также, как ожидается, предложит обеспечивать иностранным фирмам более широкий доступ к сектору финансовых услуг, а также к другим [секторам экономики], пользующимся большим интересом", - отмечается в материале.

Американская сторона, по сведениям издания, добивается от представителей КНР более подробной информации о том, какие меры Китай мог бы предпринять на этом направлении. Кроме того, США рассчитывают получить гарантии того, что "Пекин не воспользуется иными методами для создания помех в работе иностранных фирм", в том числе в сферах выдачи лицензий, соблюдения экологических норм и землепользования. "Вашингтон также хочет гарантировать, что американские фирмы извлекут выгоду быстро, а получение данных разрешений не растянется на долгие годы", - говорится в публикации.

По словам источников, США также добиваются от Китая "ослабления ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции, что может позволить американским фермерам быстро нарастить объемы экспорта кукурузы и другой продукции". По данным газеты, стороны также обсуждают возможность создания властями Китая более благоприятных условий для поставок в КНР риса из США.

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