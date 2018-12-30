Во Флориде 18 человек пострадали в ходе драки в торговом центре

Восемнадцать человек пострадали в результате драки в торговом центре в американской Флориде. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал Click Orlando.

По данным портала, инцидент произошел в субботу вечером. Полиция получила сообщения о стрельбе в фуд-корте центра, но по прибытии правоохранители выяснили, что перестрелки не было, а завязалась драка между мужчиной и женщиной.

"Оказалось, что выстрелов не было... Просто несколько стульев упали на пол", - приводит портал слова представителя офиса шерифа округа Ориндж Джоуи Армстронга.

В ходе потасовки 18 человек получили легкие травмы, из них восемь человек были отправлены в больницу. Предполагаемые зачинщики драки задержаны, им могут предъявить обвинения в нанесении побоев и нарушении общественного порядка.

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