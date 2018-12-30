Келли заявил, что Трамп не планирует строить монолитную стену на границе с Мексикой

30 декабря 2018 22:25 (UTC+04:00)

Администрация президента США Дональда Трампа давно отказалась от идеи строительства бетонной стены на границе с Мексикой, теперь планируется возвести лишь на некоторых ее участках ограду. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в опубликованном в воскресенье интервью журналистам газеты Los Angeles Times руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, который, как планируется, оставит свой пост в ближайшие дни.

"Президент по-прежнему говорит "стена", часто, честно говоря, он говорит "барьер" или "ограждение", в настоящее время он склоняется в отношении стальной решетки. Однако мы отказались от монолитной бетонной стены вскоре после начала работы новой администрации, когда поспрашивали людей о том, в чем именно они нуждаются и где именно", - констатировал Келли. "Если говорить честно, это не стена", - добавил он, говоря о том, какой барьер в настоящее время хотел бы возвести Трамп.

Келли сообщил, что в 2017 году консультировался со специалистами из числа тех, кто непосредственно участвует в охране границы. Они, по словам руководителя аппарата сотрудников Белого дома, в частности, отметили необходимость возведения барьера "в отдельных местах", а также за более широкое применение технологий, позволяющих заметить незаконное пересечение границы.

Старший советник американского лидера Келлиэнн Конуэй, комментируя слова Келли, отметила в эфире телеканала CNN, что Трамп ранее уже публиковал в Twitter фотографии стальных элементов, из которых планируется построить барьер. Она заверила, что администрация будет ориентироваться в данном вопросе в перовую очередь на запросы служб, которые участвуют в охране границы.

Еще в октябре Трамп грозил полностью закрыть границу с Мексикой и направить военных на ее защиту для ограничения притока нелегальных мигрантов. Позже президент США распорядился привлечь Национальную гвардию к охране границы, но ее так и не закрыли.

21 декабря члены Демократической партии в Сенате Конгресса США и администрация Трампа из-за разногласий по поводу строительства указанного барьера на американо- мексиканской границе не смогли договориться о документе, временно продлевающем финансирование федерального правительства. В результате учреждения правительства США частично приостановили свою работу.

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