В США водитель чудом спасся от столкновения с поездом (ВИДЕО)

В США полицейскому автомобилю чудом удалось избежать столкновения с поездом. Видео инцидента опубликовано на YouTube, пишет Trend, ссылаясь на РИА Новости.

Офицер полиции Мокены в штате Иллинойс Питер Станглвич ехал на служебном автомобиле по одной из улиц города. Он приблизился к железнодорожным путям, однако никаких сигналов о приближении поезда не было.

На записи видно, что Станглвичу удалось быстро среагировать и свернуть влево. Буквально через секунду состав пересек железнодорожный переезд.

"Всю жизнь мне очень мало везло. Я купил тонны лотерейных билетов. Каждый из них был проигравшим. <…> Тогда я еще не знал, у меня была удача, просто нужно было подождать идеального времени. Вот и все мое везение сразу. Если я больше никогда ничего не выиграю, я прекрасно к этому отнесусь", - поделился эмоциями полицейский.

